Лавринович «дипломатично» відповів німецькому послу

На сьогодні в Україні відсутня необхідність форсування процесу внесення значних змін до Конституції, заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом ФРН в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, на питання посла, якими, на думку міністра юстиції, мають бути наступні кроки з реформування Основного Закону, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: «Зважені». Міністр висловив переконання, що конституційні зміни мають проходити якнайширше обговорення як на національному, так і міжнародному рівні.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ назвав три основні проблеми, які на сьогодні не можуть бути вирішені без внесення змін до Основного Закону держави.

Так, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, реформування Основного Закону має здійснюватися в разі реалізації прагнення України щодо набуття членства у Європейському Союзі. Необхідно також внести зміни до Конституції, щоб ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Крім того, мають відбутися зміни до Основного Закону, які врахують слушні рекомендації, надані Україні Венеціанською комісією щодо судоустрою.

Разом з тим, міністр висловив переконання в недоцільності механічного виконання рекомендацій чи перенесення зарубіжного досвіду на національний грунт. Реформування Конституції, на його думку, має відбуватися відповідно до суспільних потреб та міжнародної інтеграції країни.