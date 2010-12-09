У Азарова розказали про успіхи в «руйнуванні радянської системи»

Кабінет Міністрів України вчора, 8 грудня, затвердив перелік «Національних проектів» із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку держави і «Положення про Національні проекти».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства України з управління національними проектами.

У повідомленні зазначається, що в положенні вперше закріплено принципово новий проектний підхід державного управління, за яким упроваджується персональна відповідальність і конкретні терміни реалізації завдань.

Також створено практичний механізм для реалізації державно-приватного партнерства, затверджений Законом України «Про державно-приватне партнерство», який було прийнято Верховною Радою 1 липня 2010 року.

«Через 20 років української державності вперше вдалося зруйнувати радянську систему, коли діяльність державних органів була спрямована не на результат, а на процес, тобто не на виконання конкретних завдань із особистою відповідальністю, а на діяльність взагалі. На основі «Національних проектів» створено механізм державно-приватного партнерства, який дозволить оживити мертву державну власність, яка вже роками лежить вантажем на бюджеті країни», – заявив голова робочої групи «Національні проекти» Владислав КАСЬКІВ.

Також у повідомленні зазначено, що до затвердженого урядом переліку «Національних проектів» увійшли: LNG-термінал – морський термінал із прийому скрапленого природного газу; «Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових, сонячних і малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива; «Доступне житло» – система проектів комплексного будівництва доступного житла; «Нове життя» – нова якість охорони материнства і дитинства; «Чисте місто» – система комплексів із переробки ТПВ (твердих побутових відходів); «Якісна вода» – забезпечення населення України якісною питною водою; «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня; «Місто майбутнього» – формування стратегічного плану й системи проектів розвитку міста (пілот – Київ); «Повітряний експрес» – залізничне пасажирське сполучення Київ – МА «Бориспіль» та будівництво інших інфраструктурних об`єктів МА «Бориспіль»; «Дунайський коридор» – розвиток транспортного сполучення та судноплавства в Дунайському регіоні; «Олімпійська надія – 2022» – створення спортивно-туристичної інфраструктури.