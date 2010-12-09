У МЗС образились на журналіста УНІАН, який пішов слухати чужого міністра?

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявляє, що практика зустрічей міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з іноземними журналістами в Російській Федерації є традиційною.

Про це йдеться в коментарі О.ВОЛОШИНА, переданому агентству УНІАН.

За словами директора Департаменту, згідно зі сталою традицією ще під час перебування К.ГРИЩЕНКА послом України в Москві, силами українського диппредставництва в Росії регулярно організовуються його зустрічі з шефами кореспондентських бюро і кореспондентами провідних американських і європейських ЗМІ, акредитованих у російській столиці.

Зокрема, О.ВОЛОШИН зазначив, що, на жаль, більшість провідних світових мас-медіа не мають своїх постійних кореспондентів у Києві, і тому глава МЗС України регулярно використовує свої візити в РФ для зустрічей з тими журналістами, в чиї безпосередні обов`язки входить висвітлення процесів на пострадянському просторі, включаючи і нашу країну.

«На такі зустрічі ніколи не запрошувалися ні російські, ні акредитовані в Москві українські журналісти. Міністр ГРИЩЕНКО досить часто спілкується з пресою і в Києві, включаючи і кореспондентів ІА «УНІАН», і ніякої необхідності проводити окремі зустрічі з українськими журналістами, що представляють ті ж самі ЗМІ в інших країнах, в МЗС не бачать. Крім того, сьогодні, після завершення зустрічі міністрів закордонних справ СНД, українські кореспонденти мали можливість поставити питання, що цікавили їх, Костянтину ГРИЩЕНКУ, якою журналіст УНІАН не скористався, бо вважає за краще слухати брифінг міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА», - підкреслив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, офіційна програма робочого візиту К.ГРИЩЕНКА в РФ передбачає сьогодні зустріч міністра у форматі off-records з представниками іноземних ЗМІ, акредитованих у Москві.

Під час зустрічі міністр планує розповісти про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, про стан свободи ЗМІ. Українські журналісти в Москві на цей захід не запрошені.

Як відомо, сьогодні К.ГРИЩЕНКО прибув до Москви для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД.