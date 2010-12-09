Два заступники донецького прокурора пішли на підвищення

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА призначив на посаду прокурора Луганської області Миколу БЕСКИШКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, перед цим М.БЕСКИШКИЙ працював заступником прокурора Донецької області. Стаж роботи в органах прокуратури - 20 років.

Наказом генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ на посаду прокурора Дніпропетровської області призначено Наталію МАРЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, в органах прокуратури Н.МАРЧУК працює 14 років, обіймала керівні посади, остання з яких - перший заступник прокурора Донецької області.