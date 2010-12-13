У бюджеті-2011 розписано витрати на вже неіснуючі держструктури?

Перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що проектом державного бюджету на наступний рік передбачено суттєве збільшення видатків на правоохоронні органи, зокрема, на Генеральну прокуратуру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав сьогодні на Погоджувальній раді.

«Ми вважаємо, що такого непрофесійного бюджету не було за всі роки незалежності», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, додавши, що уряд подав проект держбюджету із запізненням на три місяці.

Він звернув увагу, що у бюджеті-2011 прописано видатки на ряд неіснуючих державних структур. «Після адмінреформи ЯНУКОВИЧА немає Міністерства молоді та інших. І ці видатки, очевидно, підуть у тінь», - сказав народний депутат.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також наголосив, що у проекті держбюджету на 2011 рік не прописано обіцяного Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ покращення життя. «Коли Партія регіонів і ЯНУКОВИЧ ішли на вибори, то обіцяли кілька указів, зокрема, про пенсію у 1200 гривень і мінімальну зарплату у 1500 гривень. Ми цього не побачили», - сказав він.

Він також повідомив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді 4 законопроекти про підвищення соціальних стандартів.