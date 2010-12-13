Регіонали націлилися провести всі непопулярні реформи за півроку
13:32, 13 грудня 2010Політика
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Далі будуть лише популярні?
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що до липня 2011 року можна провести всю «непопулярну частину реформ».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
За словами О.ЄФРЕМОВА, «ідеальний варіант пройти непопулярну частину реформ - до липня наступного року».
При цьому він додав, що протягом другого півріччя 2011 року до бюджету можуть бути надходження, які «дозволять уже в 2012 році вийти на абсолютно інший за своїм якісним рівнем державний бюджет».
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