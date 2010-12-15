У Попова вирішили звільнити близько 400 столичних чиновників

Після Нового року управлінський штат столиці скоротять приблизно на 400 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

«Було прийняте рішення сесії про скорочення 20%. Зараз іде робота над структурою. Найближчим часом ми зможемо її представити в ЗМІ. Це буде оголошено до Нового року, а фактично здійснено після Нового року», - сказав він.

За словами О.МАЗУРЧАКА, з цією метою зараз аналізується структура кожного столичного управління. «Буде скорочений або сам відділ, або зіллються два, три управління в одне, або буде просто скорочено кількість людей в самому управлінні...», - сказав він.

«В цілому буде скорочено близько 400 чоловік. Звільненим працівникам будуть виплачені всі компенсації, відповідно до чинного законодавства», - підкреслив О.МАЗУРЧАК, зазначивши, що особисто він звільнення не боїться.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що заплановане 1,5-тисячне скорочення управлінської і виконавчої служб міста

За його інформацією, передбачається скоротити, зокрема, структуру КМДА приблизно на 115 чоловік, зменшити чисельність системи управління районних держадміністрацій приблизно на 240 чоловік.

Крім того, в столиці буде скорочено кількість комунальних підприємств із 183 до 111. Передбачена як ліквідація неефективно працюючих підприємств, так і приватизація та об`єднання з іншими, що працюють рентабельно.

«Якщо ми порахуємо це (1,5-тисячне скорочення) в бюджетних коштах, то це близько 80-100 млн. грн. щороку», - зазначив голова КМДА. За його словами, заощаджені кошти будуть направлені на вирішення, зокрема, соціальних проблем міста.