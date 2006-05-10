В УНІАН відбудеться презентація першого випуску «УНІАН-право» - спільного проекту УНІАН та адвокатської фірми «Пукшин і партнери». Під час прес-конференції відбудеться анкетування найвизначніших юридичних подій 2006 року. «УНІАН-Право» пропагуватиме серед населення, керівників і спеціалістів, працівників ЗМІ правові знання, популяризувати ідеї і норми правового суспільства в українських друкованих та електронних засобах масової інформації. Це допоможе запобігти наростанню правового нігілізму у суспільстві в цілому, продемонструє журналістам, а через їхні публікації у ЗМІ і всьому населенню конкретні позитивні можливості демократичного правового суспільства, і, в кінцевому підсумку, наближатиме українське суспільство до світових стандартів демократії, громадянського суспільства і верховенства права. В роботі візьмуть участь - керуючий партнер адвокатської фірми «Пукшин і партнери» Ігор Пукшин, партнер Руслан Кирилюк, головний редактор УНІАН Олександр Харченко, заступник генерального директора УНІАН Валерій Нечипоренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 279-35-23. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.