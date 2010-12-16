Луценко пішов працювати у «Сільські вісті»

Лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко влаштувався працювати заступником головного редактора газети "Сільські вісті".

Про це "Українській правді" повідомив сам Луценко.

За його словами, він працює на цій посаді вже кілька тижнів, але 5 років є членом редколегії цього видання на громадських засадах.

На питання, що його спонукало піти працювати на цю посаду, Луценко відповів: "Необхідність кожній нормальній людині мати роботу. І, в кінці кінців, зарплату".

Як відомо, раніше власником і головним редактором "Сільських вістей" був покійний депутат від "Народної самооборони" Іван Сподаренко.

Сам Луценко на початку 2000-х років був головним редактором газети "Грані".