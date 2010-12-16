Депутати з фракції “БЮТ-Батьківщина” залишили зал парламенту
20:34, 16 грудня 2010Політика
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Медики винесли Юрія Гнаткевича
Народні депутати з фракції “Бют-Батьківщина” залишили сесійну залу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у залі лишились депутати від Партії регіонів.
Вони стоять у президії та біля трибуни Верховної Ради, деякі “регоінали” сидять на робочих місцях.
Лікарі “швидкої допомоги” також пішли з зали.
Перед цим медики на носилках винесли з зали “Бютівця” Юрія ГНАТКЕВИЧА, у якого, за деякими непідтвердженими даними, лікарі зафіксували тиск 280 на 100.
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