ЄНП засуджує переслідування Тимошенко

Європейська народна партія засуджує політично вмотивовані дії української влади проти лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам після завершення саміту ЄНП президент партії Вільфред МАРТЕНС.

«Головування засудило сьогодні ескалацію політично вмотивованих дій влади проти опозиції та її лідера Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав він.

Президент ЄНП додав, що партія глибоко стурбована вчорашніми обвинуваченнями, висунутими Ю.ТИМОШЕНКО, а також обмеженнями на її пересування.

«ЄНП мусила сьогодні знову втрутитись в ситуацію в Україні», - підкреслив В.МАРТЕНС.