ЄНП засуджує переслідування Тимошенко
23:40, 16 грудня 2010Політика
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Коментує президент партії
Європейська народна партія засуджує політично вмотивовані дії української влади проти лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам після завершення саміту ЄНП президент партії Вільфред МАРТЕНС.
«Головування засудило сьогодні ескалацію політично вмотивованих дій влади проти опозиції та її лідера Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав він.
Президент ЄНП додав, що партія глибоко стурбована вчорашніми обвинуваченнями, висунутими Ю.ТИМОШЕНКО, а також обмеженнями на її пересування.
«ЄНП мусила сьогодні знову втрутитись в ситуацію в Україні», - підкреслив В.МАРТЕНС.
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