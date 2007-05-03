У КПУ вважають звільнення суддів КС абсолютним абсурдом

Судді Конституційного Суду України, які призначаються Президентом, мають призначатися та звільнятися за згодою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту народний депутат України Валентин МАТВЄЄВ (фракція Комуністичної партії).

Він зазначив, що на сьогодні існує певна юридична колізія в даному питанні. За його словами, при внесенні змін до Конституції України було передбачено, що Президент призначає та звільняє суддів Конституційного Суду. При цьому, у законі про Конституційний Суд України передбачено, що судді КС звільняються за згодою Верховної Ради України.

Він також підкреслив, що «надуманими» є підстави, про які йдеться при звільненні суддів КС Валерія ПШЕНИЧНОГО та Сюзанни СТАНІК. Він підкреслив, що «це абсолютний абсурд».

В.МАТВЄЄВ наголосив, що останні два укази Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо звільнення двох суддів КС свідчать про те, «що своїми практичними діями, діями шантажу, залякування, ігнорування Конституції і законів України Президент веде до все більшого загострення політичної ситуації, поглиблення розколу в українському суспільстві».

Депутат також вважає, що Президент має «увійти у відповідне правове поле». «Ми не можемо допустити такого знущання над нашою Конституцією», - наголосив В.МАТВЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

Напередодні, 30 квітня, Президент своїм указом звільнив В.ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким самим формулюванням - "у зв`язку з порушенням присяги".