Станік шукатиме правди в суді

Сюзана СТАНІК, яка Указом Президента від 1 травня була звільнена з посади судді Конституційного Суду України, вважає своє звільнення незаконним і заявляє, що звертатиметься з відповідним позовом до суду.

Про це С.СТАНІК заявила в інтерв`ю агентству РІА «Новости».

Зокрема, відповідаючи на запитання, які дії вона планує зробити після звільнення, С.СТАНІК заявила: «Подаватиму позов до суду, добиватимуся правди через суд». Водночас, на її думку, «з огляду на діяльність нинішніх судів в Україні, це все тягнутиметься роками, слухання у справі переноситимуться з різних причин і під різними приводами».

Крім того, С.СТАНІК нагадала, що вона, як і Валерій ПШЕНИЧНИЙ (також звільнений Указом Президента з посади судді КС) вже сьогодні написали заяви Генеральному прокурору – «тому що Генпрокуратура повинна здійснювати контроль над законністю у порядку загального нагляду».

Відповідаючи на запитання про своє звільнення, С.СТАНІК послалася на 126-у статтю Конституції України, яка забезпечує гарантії незалежності суддів і дає перелік, за якими можна звільнити суддю, зокрема пункт 5-й - за порушення присяги. При цьому вона заявила: «Порушення присяги передбачає якусь дію або якусь триваючу бездіяльність судді, яка призвела до якихось наслідків... Так от, 126-а стаття, на яку посилається Президент в своєму указі, якраз і передбачає гарантії незалежності суду. А ось процедура звільнення судді за порушення присяги передбачена в законі про судовий устрій, в законі про статус суддів, в законі про Конституційний Суд і детально регламентована в регламенті КС України. Жодного суддю КС не можна звільнити експромтом, навіть Президент не може цього зробити».

За словами С.СТАНІК, для того, щоб звільнити суддю КС, потрібно звернутися в комісію з етики Конституційного Суду, яка розглядає подібне звернення, вивчає факти, обговорює на закритому засіданні КС, і лише після цього рішення з цього питання ухвалюється простою більшістю голосів. С.СТАНІК заявила, що при звільненні судді за це має бути подано не менше 12-ти голосів з 18 членів Конституційного Суду, але і це - ще не звільнення судді. «Саме рішення про звільнення повинне бути розглянуто Верховною Радою», - переконана вона.