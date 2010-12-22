Єфремов: коли людина краде багато - вона політик, а за 20 грн садять

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ відкидає всі звинувачення опозиції в тому, що кримінальна справа проти лідера «Батьківщина», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО носить замовний та політичний характер.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«У нас, коли людина краде багато, то вона політик, а коли людина вкрала 20 грн., то її садять до в’язниці», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За словами народного депутата, всі повинні звикати до того, що незалежно від того, яку ти посаду займаєш чи займав, ти будеш нести відповідальність за ті крадіжки, які ти робиш.

У той же час О.ЄФРЕМОВ відмовився спрогнозувати ймовірність того, що Ю.ТИМОШЕНКО буде ув’язнена. «Я не слідча служба. Якщо наші опоненти штовхають нас до того, що ми маємо ухвалити рішення про заборону проводили слідчі дії з цього питання, то таким чином вони будують не демократичну, а авторитарну державу», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що всі звинувачення опозиції «або не від великого розуму, або від повного незнання».