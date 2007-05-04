Ющенко обіцяв італійцям продемонструвати, що Україна – демократична держава

Президент України Віктор Ющенко у інтерв’ю італійському державному телеканалу «RАІ-1» ще раз наголосив, що вважає дострокові вибори найкращим для всіх політичних сил способом виходу з парламентсько-політичної кризи. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво голови держави.

«Україна наближається до політичного врегулювання кризи. Ми будемо робити це демократичними несиловими методами – і у такий спосіб, який ще раз продемонструє, що Україна – демократична держава, котра має європейські перспективи і пам’ятає свою європейську історію», – наголосив Віктор Ющенко.