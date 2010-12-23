Потерпілого в бійці нардепа Волинця викликали на допит

Народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло ВОЛИНЕЦЬ, який постраждав під час бійки у Верховній Раді 16 грудня, викликаний на допит до столичної прокуратури.

За даними «Дзеркала тижня», його викликають в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом незаконного впливу на голову парламенту Володимира ЛИТВИНА і депутатів.

Як сказано в повістці столичної прокуратури, текст якої має в своєму розпорядженні «ДТ», «справу №50-5926 порушено за ч.2 ст.344 Кримінального кодексу за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів України з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особами з використанням свого службового становища».

М.ВОЛИНЦЯ просять прибути для допиту як свідка до слідчого відділу прокуратури міста Києва з 23 по 30 грудня включно.

Як повідомлялося, 16 грудня в сесійному залі ВР відбулася бійка між депутатами фракцій Партії регіонів і «БЮТ-Батьківщина». В результаті нападу кілька депутатів від опозиції було госпіталізовано.

Під час бійки в парламенті один з депутатів від Партії регіонів розбив М.ВОЛИНЦЮ голову стільцем. Сам М.ВОЛИНЕЦЬ тоді повідомив, демонструючи журналістам скривавлену руку: «У мене розбита голова і тут велика рана. Щелепа. я тут не відчуваю зубів».

Постраждалі депутати від БЮТ, а також група депутатів від «Нашої України» у повному складі звернулися до Генеральної прокуратури з питання розслідування подій у Раді та притягання до відповідальності депутатів від Партії регіонів, які брали участь в бійці.

Претензії були пред`явлені сімом депутатам від Партії регіонів: депутатові-сумісникові Дмитру САЛАМАТІНУ, Петру ЦЮРКУ, Олександру ПЕКЛУШЕНКУ, Анатолію ГОРБАТЮКУ, Вадиму СТОЛАРУ, Олександру ВОЛКОВУ і Олегу ЦАРЬОВУ.

Прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки, проведеної органами внутрішніх справ щодо подій 16 грудня в сесійному залі Верховної Ради, порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 344 КК - втручання в діяльність державного діяча.

Як повідомив «Дзеркалові тижня» голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від «БЮТ-Батьківщина» Віктор ШВЕЦЬ, прокуратура порушила кримінальну справу проти нардепів від БЮТ за фактом перешкоджання діяльності народних депутатів, тобто, за блокування трибуни.