Тігіпко каже, що добре розуміє, що робить

Віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО не заперечує, що уряд при проведенні реформ приймає непопулярні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив під час Години запитань до уряду з приводу перспектив проведення пенсійної реформи, відповідаючи на репліку народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ про те, що впродовж 2010 року він «надував мильні бульбашки з приводу реформ».

«Що стосується бульбашок, то в мене завдання одне – не надувати ось ці популістські мильні бульбашки, які надували останні 5 років і які нічого спільного з економікою і реформами не мали», - заявив С.ТІГІПКО.

«Сьогодні ми йдемо на непопулярні рішення. Я розумію добре, що я роблю», - додав він.

С.ТІГІПКО вважає, що ефект від проведення реформ «через 7-10 років відчують усі українці».