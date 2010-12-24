У міліції запевняють, що зниклого активіста Майдану не затримували

Столична міліція не затримувала активіста «Майдану» Володимира ЛЕСИКА, про зникнення якого повідомляють ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

«У деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація, що пропав один з активістів підприємницького протесту на Майдані Незалежності, голова правозахисної організації «Асоціація захисту прав громадян України» Володимир ЛЕСИК. За цими повідомленнями столичною міліцією проведено попередню перевірку. За її результатами встановлено, що працівниками ГУМВС України в м. Києві В.ЛЕСИК не затримувався і в будь-якому з підрозділів київської міліції наразі не перебуває», - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Станом на 24 грудня 2010 року до Головного управління МВС України в м. Києві жодних заяв щодо зникнення В.ЛЕСИКА не надходило, зазначають в міліції.

Довідка УНІАН. 23 грудня ц. р. Центральний штаб порятунку українського підприємництва розповсюдив повідомлення, що зник один з активістів підприємницького протесту на Майдані Незалежності, голова правозахисної організації "Асоціація захисту прав громадян України" В.ЛЕСИК. Зокрема, на 22 грудня 2010 року В.ЛЕСИКОМ була запланована акція протесту. Однак 21 грудня "він пропав і вже дві доби його не можуть знайти рідні, друзі та колеги".

Його телефон, вказаний в анонсі акції, відключений. Безрезультатними виявилися і спроби додзвонитися на інші особисті телефони організатора.

У штабі повідомляють, що з 21 грудня з В.ЛЕСИКОМ ніхто з його знайомих не бачився і не спілкувався, а основний телефон знаходився поза зоною доступу.

Центральний штаб порятунку українського підприємництва, рідні та близькі В.ЛЕСИКА звернулися до правоохоронних органів з вимогою у найкоротші терміни встановити його місце перебування.

"У випадку його затримання та перебування в місцях попереднього ув`язнення громадськість України цікавить, на якій підставі він затриманий і де утримується під вартою", - наголошується в повідомленні.