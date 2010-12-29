В Одесі встановили новорічну ялинку, прикрашену колючим дротом

Активісти громадського руху "Комітет оборони Одеси", обласних організацій партій "Реформи і порядок", Народного Руху України, «Батьківщини» сьогодні біля будівлі прокуратури Одеської області встановили новорічну ялинку, яку прикрасили колючим дротом.

Як передає кореспондент УНІАН, до стовбура ялинки організатори акції прикріпили гасло-поздоровлення «З Новим роком суворого режиму, Україно!», а на гіллі почепили фотографії арештованих колишніх членів уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«З кожним днем ми все більше переконуємося, що прокуратуру перетворюють з державного органу захисту закону і нагляду за законністю на інструмент реалізації політичних замовлень, політичних репресій, - заявив відомий в Одесі громадський діяч Андрій ЮСОВ. – Тому й зібралися сьогодні на акцію протесту проти розпочатих владними структурами репресій стосовно своїх політичних опонентів. І прикрасили ялиночку не яскравими гірляндами, а колючим дротом».

«Ми заявляємо, що нам не все одно, в якій країні ми живемо, - додав А.ЮСОВ. - Не все одно, що відбувається і в столиці. І ми чудово розуміємо, що якщо люди не скажуть «Стоп - хвилі репресій!», що започаткована сьогодні зверху проти відомих політиків, то наступна хвиля буде розгорнута у регіонах – зухваліша і в масових масштабах. Тому і виступаємо на захист наших невід`ємних конституційних прав і свобод!»

За словами А.ЮСОВА, «з падінням режиму КУЧМИ ми вже забули, що таке політичні репресії та замовлені арешти, і ось тепер темні часи повертаються».

Інші учасники акції також висловилися проти політичних репресій.