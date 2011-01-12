У Франкфурті-на-Майні затримали українського чиновника

У Франкфурті-на-Майне поліція Німеччини затримала депутата Київради, голову постійної комісії, який знаходився в міжнародному розшуку. Як розповіли "Сегодня" в СБУ, його звинувачують у злочині, який завдав збитків на суму 10 млн. грн.

Джерела в Київраді говорять, що затримали Олексія Євлаха — голова земельної комісії. Ще на початку липня Євлах давав пояснення працівникам СБУ в будівлі Київради, після чого йому стало погано — з гіпертонічним кризом і загостренням цукрового діабету він потрапив у приватну клініку, після якої він, за словами його помічниці Олени Маркосян, виїхав до Німеччини на лікування. «Йому зробили 6 операцій на нозі, останню перед Новим роком», — сказала вона нам. Кілька років тому Олексій Євлах потрапив у велике ДТП, після якого його ногу лікарі буквально збирали по частинах.

Олена Маркосян сказала, що ні їй, ні сім`ї нічого не відомо про затримання. «Я постійно спілкувалася з Олексієм. Він був у лікарні і постійно, за його словами, інформував СБУ про те, де знаходиться. З його дружиною Валентиною я розмовляла вранці (Вчора. — Авт.). Вона збиралася вилетіти до чоловіка, оскільки він повинен був повернутися до України», — сказала вона нам.

За словами джерела в Київраді, Євлах пропонував співробітникам СБУ сплатити за свій рахунок відрядження до Німеччини, щоб він міг дати свідчення. У службі безпеки це не коментують. Колеги Євлаха по Київраді вважають, що його приїзд буде дуже невигідний для багатьох учасників земельного дерибана із столичної влади, оскільки у нього, як у розділу земельної комісії, був «ключ» від усіх схем, і він підписував усі земельні рішення. Хоча порядок денний засідання Київради формувала Світлана Макеєва (екс-начальник земуправління секретаріату Київради, її справа зараз направлена до суду), Євлах вносив багато скандальних земельних питань на сесії «з голосу». Наприклад, 1 жовтня 2007 року (на найгучнішій сесії) він вніс одразу 18 питань про виділення землі садовим кооперативам, проекти рішень ніхто з депутатів не бачив.

Також учора стало відомо, що екс-начальника главку охорони здоров`я Людмилу Качурову вже відпустили з СІЗО на підписку про невиїзд. Але звинувачень із неї не зняли. Нагадаємо, її підозрюють у нецільовому використанні бюджетних грошей.