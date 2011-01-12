Наша Україна: влада здійснює демонстративний тиск на суд

Політична партія “Наша Україна” вважає, що сьогодні влада здійснює демонстративний тиск на суд.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії з приводу повідомлення на сайті глави держави щодо скасування указу Президента України про присвоєння Степану Бандері звання “Герой України”.

“У найгірших традиціях вірнопідданського малоросійства Адміністрація Президента України вирішила публічно, на своєму сайті прозвітувати Москві про виконання її категоричних вимог – повернення до сталінських підходів у трактуванні історичної ролі лідерів українського визвольного руху”, - підкреслюється в заяві.

У партії нагадують, що ще у квітні 2010 року Донецький окружний адміністративний суд ухвалив політичне рішення про визнання недійсним Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України». 23 червня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд залишив це протиправне рішення у силі.

“Політична партія «Наша Україна» категорично заявляє – ці рішення не мають нічого спільного ані з правом, ані з історичною справедливістю”, - наголошується в заяві.

На їх переконання, в основі подібних неправедних судових рішень лежить не закон, а незнання і неповага до власної історії. “Адже рішення Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України ґрунтувалось на детальному досліджені історичної правди, з урахуванням думки провідних вчених і громадськості, з дотриманням усіх вимог Конституції та законів України”, - зауважують в партії.

“Ми переконані, що на нашому боці не лише історична правда, а й право. Саме тому нашими юристами подані касаційні скарги на ці неправосудні рішення донецьких судів до Вищого адміністративного суду України. Скасування Указу про присвоєння звання Героя України Степану Бандері ми розглядатимемо як прямий виклик усім українцям, як загрозу для української державності”, - йдеться в заяві “Нашої України”.

Влада, очевидно, розуміє, наголошують в партії, що “її намагання переписати українську історію та принизити, в угоду Москві, народних героїв замовними рішеннями судів не лише налаштовує проти неї українців. Воно не має під собою жодної правової основи”.

“Саме тому, діючи з властивим їм цинізмом та нахабством, представники влади намагаються вчинити публічний тиск на суддів Вищого адміністративного суду України, прозоро натякаючи своїми заявами на сайті на рішення, на яке чекають від українського суду”, - йдеться в заяві.

Політична партія «Наша Україна» категорично засуджує спроби влади чинити тиск на суд, “спонукаючи його повернути у нашу дійсність зі смітника історії сталінські оцінки українського визвольного руху”.

“Нинішня влада не вічна, тож усі мають пам’ятати про відповідальність за свої дії”, - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9-й годині ранку на сайті Президента України було розміщено інформацію про те, що суд визнав недійсним указ Президента про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання “Герой України».

“Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА №46/2010 від 20 січня 2010 року «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» рішенням суду визнаний недійсним”, - йшлося у повідомленні.

З часом на сайті глави держави було розміщено пояснення, що, зокрема, йдеться про те, що набуло чинності рішення Донецького окружний адмсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

“Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року був задоволений позов громадянина ОЛЕНЦЕВИЧА Володимира Едуардовича до Президента України В.Ющенко, третя особа – БАНДЕРА Степан, про визнання незаконним та скасування Указу Президента України від 20 січня 2010 року №46 "Про присвоєння С.Бандері звання Герой України". Указ скасовано.

Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року постанову Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року залишено без змін. Рішення набуло законної сили. Указ скасовано.

На постанову суду апеляційної інстанції подано низку касаційних скарг до Вищого адміністративного суду України”, - йдеться у повідомленні прес-служби Президента.

Водночас самого указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо С.Бандери на офіційному сайті досі немає.

В свою чергу у ВАСУ сказали, що рішення суду про скасування указу щодо С.Бандери “набуло сили законним чином”, але касації розглядатимуться.