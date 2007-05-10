Ющенко звільнив ще одного суддю КС
11:40, 10 травня 2007Політика
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Іващенка звинуватили у порушенні присяги
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Володимира ІВАЩЕНКА з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку із порушенням присяги.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.
Довідка УНІАН. В.ІВАЩЕНКО перебував на посаді судді КС з 2 березня 2001 року за квотою Президента України.
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