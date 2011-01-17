Костенко розпочав переговори про об'єднання з правими партіями
Не «під вождя» чи соціальні протести
Українська народна партія розпочала переговори про об’єднання із «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими правими партіями.
Про це заявив лідер УНП Юрій Костенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
«УНП, як одна з найбільших правоцентристських партій, у відповідності з політичним рішенням з`їзду про об`єднання правих партій, розпочала переговори із найбільш близькими за ідеологічними позиціями – «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими», - сказав Ю.КОСТЕНКО, коментуючи, зокрема, інформацію ЗМІ щодо переговорів про об`єднання в єдину партію між «Фронтом змін», «Громадянською позицією», Європейською партією України та партією «Собор».
Політик нагадав, що «УНП вважає базою для об`єднання саме ідеологічну складову». «Сьогодні є історичний запит на формування правої політики в Україні, оскільки за 20 років так званих соціально-ліберальних реформ доходи держбюджету впали до найнижчого рівня в Європі через відсутність малого та середнього бізнесу», - констатував КОСТЕНКО. За його словами, «в державі, яка стала найбільшим донором іноземних економік через засилля на внутрішньому ринку до 80% іноземних товарів, царює хронічне безробіття».
«Змінити політику на користь національного виробника та інтересу можна лише через створення правої більшості у парламенті та уряді, які формуватимуть відповідну державну та урядову політику», - наголосив КОСТЕНКО.
За його словами, «оскільки УНП не здатна вирішити це завдання самотужки, то проводить переговори про створення правої партії не «під вождя» чи соціальні протести, а під серйозну, інколи навіть непопулярну, програму реформ країни».
Права партія, на думку КОСТЕНКА, «має об`єднати виробника та владу для створення потужної української економіки, формування середнього класу через мале та середнє підприємництво, захисту національного інтересу у міждержавних відносинах».
«От які завдання на нинішньому етапі розвитку держави має виконати об`єднання правих партій, з якими проводить переговори УНП», - сказав він.