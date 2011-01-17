Костенко розпочав переговори про об'єднання з правими партіями

Українська народна партія розпочала переговори про об’єднання із «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими правими партіями.

Про це заявив лідер УНП Юрій Костенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«УНП, як одна з найбільших правоцентристських партій, у відповідності з політичним рішенням з`їзду про об`єднання правих партій, розпочала переговори із найбільш близькими за ідеологічними позиціями – «Нашою Україною», «За Україну!», Народним рухом України та іншими», - сказав Ю.КОСТЕНКО, коментуючи, зокрема, інформацію ЗМІ щодо переговорів про об`єднання в єдину партію між «Фронтом змін», «Громадянською позицією», Європейською партією України та партією «Собор».

Політик нагадав, що «УНП вважає базою для об`єднання саме ідеологічну складову». «Сьогодні є історичний запит на формування правої політики в Україні, оскільки за 20 років так званих соціально-ліберальних реформ доходи держбюджету впали до найнижчого рівня в Європі через відсутність малого та середнього бізнесу», - констатував КОСТЕНКО. За його словами, «в державі, яка стала найбільшим донором іноземних економік через засилля на внутрішньому ринку до 80% іноземних товарів, царює хронічне безробіття».

«Змінити політику на користь національного виробника та інтересу можна лише через створення правої більшості у парламенті та уряді, які формуватимуть відповідну державну та урядову політику», - наголосив КОСТЕНКО.

За його словами, «оскільки УНП не здатна вирішити це завдання самотужки, то проводить переговори про створення правої партії не «під вождя» чи соціальні протести, а під серйозну, інколи навіть непопулярну, програму реформ країни».

Права партія, на думку КОСТЕНКА, «має об`єднати виробника та владу для створення потужної української економіки, формування середнього класу через мале та середнє підприємництво, захисту національного інтересу у міждержавних відносинах».

«От які завдання на нинішньому етапі розвитку держави має виконати об`єднання правих партій, з якими проводить переговори УНП», - сказав він.