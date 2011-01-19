Азаров запропонував журналістам послухати більше, ніж зазвичай

Кабінет міністрів має намір ухвалити постанову щодо фінансової дисципліни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Безумовно, бюджетно-фінансова дисципліна - це центр нашої уваги. Не розслідувати порушення постфактум, а попереджати, або, принаймні, вчасно припиняти порушення. Саме так стоїть завдання», - сказав він.

Прем’єр зазначив, що сьогодні уряд заслухає доповідь голови Державної фінансової інспекції України (колишнього Контрольно-ревізійного управління) Петра АНДРЄЄВА про стан фінансово-бюджетної дисципліни в державі.

При цьому прем’єр-міністр запропонував журналістам залишитися в залі засідань уряду, щоб вони могли послухати доповідь, хоча, зазвичай, журналістів просять залишити зал після вступного слова глави уряду.

«Змушений констатувати, що, на жаль, протягом 2008-2009 років питанню фінансової дисципліни, законності та ефективності використання державних ресурсів на урядовому рівні не приділялось належної уваги. Взагалі, це питання ні разу не заслуховувалось на засіданні Кабінету міністрів. Лунали тільки популістські заклики, які насправді були димовою завісою для справжньої вакханалії розкрадань», - сказав М.АЗАРОВ.