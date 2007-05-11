Мороз: слова Ющенка про компроміс - блеф

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає за доцільне припинити будь-які переговори коаліції з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, доки він не відмінить свої укази про звільнення суддів Конституційного Суду.

Про це йдеться у коментарі О.МОРОЗА, переданому УНІАН прес-службою Верховної Ради України.

«Президент України Віктор ЮЩЕНКО незаконно звільнив ще одного суддю Конституційного Суду – Володимира ІВАЩЕНКА. Глава держави цього разу навіть не вважав за потрібне знайти хоч якесь правове обгрунтування для свого рішення», - зазначив О.МОРОЗ.

Він вважає, що «кількість антиконституційних указів Президента по відношенню до представників судової влади говорить про твердий намір ліквідувати судову владу в Україні – щоб «не заважала» творити беззаконня. Даний крок Президент зробив нібито на тлі пошуку компромісу з коаліцією в питанні організації та проведення дострокових виборів».

«Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, як представник Коаліції національної єдності, зробив кроки для досягнення компромісу з Президентом, іноді навіть жертвуючи інтересами політичних сил, що входять у парламентську більшість. Проте цей крок назустріч натрапив на черговий незаконний указ Президента – всупереч усім домовленостям», - зауважив О.МОРОЗ.

На думку голови Верховної Ради V скликання, Президент з самого початку не планував домовлятися з коаліцією. «Слова Президента про компроміс – блеф», - сказав О.МОРОЗ.

«Віктор ЮЩЕНКО продемонстрував, що він і далі здійснює заготовлений план, а тому із самого початку лише імітував пошук компромісу. Він не виконав і не має наміру виконувати дані обіцянки, в односторонньому порядку послідовно ухвалюючи рішення, які сприяють нагнітанню політичного протистояння», - зауважив голова ВР.

Він заявив, що необхідно припинити всі переговори з В.ЮЩЕНКОМ до тих пір, «поки не буде відновлено статус-кво Конституційного Суду, поки ЮЩЕНКО та його команда не припинять ганебну практику тиску на суддів Конституційного Суду, поки Президент не відмінить всі свої незаконні укази у відношенні представників судової влади».

На переконання голови Верховної Ради, «уже всім очевидно, що тільки рішення Конституційного Суду може стати відправною точкою компромісу, повернути ситуацію у правове поле». «Йдеться не про долю коаліції і опозиції, не про перспективу партій чи парламенту і влади. При продовженні політики, яка спостерігається в діях Президента, правове беззаконня буде продовжуватися і в кінцевому результаті призведе до втрати державності України», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 та 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія Пшеничного та Володимира ІВАЩЕНКА.