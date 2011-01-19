Київський губернатор заявляє про відновлення архітектурно-культурної спадщини

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що програмою розвитку Київщини передбачено відновлення архітектурно-культурної спадщини в усій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, на цьому А.ПРИСЯЖНЮК наголосив сьогодні під час робочої поїздки до Переяслава-Хмельницька, перебуваючи у Михайлівському храмі з метою ознайомлення з ходом реконструкції цієї архітектурної пам’ятки XVI століття.

Загалом, йдеться у повідомленні, у Київській області у 2010 році було побудовано 26 православних церков, наразі понад 80 храмів різних конфесій перебувають на різних стадіях будівництва.

Також губернатор Київщини взяв участь у святковому богослужінні та обряді освячення води на лісовому озері, що знаходиться у Переяслав-Хмельницькому районі, де, спілкуючись із мешканцями та вірянами, зазначив, що саме такі заходи дають змогу привернути увагу до Київщини, як туристичного центру, а також відроджувати традиції та духовність народу.