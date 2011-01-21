"Свобода": всіх водіїв не залякають, всі дороги не перекриють

Житомирська обласна організація ВО "Свобода" заявляє, що перевізники відмовляють їй у транспорті для поїздки завтра до столиці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі парторганізації.

"Днями обласна організація ВО "Свобода" уклала угоду з одним із житомирських приватних підприємців, щоб той надав транспорт для поїздки до столиці 22 січня, оскільки житомирські “свободівці” мають намір взяти участь у мітингу на День Соборності у Києві. Однак 21 січня підприємець повідомив, що відмовляється виконувати свої зобов`язання. Пояснив це тим, що отримав вказівку від владних структур у жодному випадку не відправляти автобуси у Київ", - повідомили в прес-службі ВО "Свобода".

За словами заступника голови обласної організації "Свободи" Надії МУДРЕНОК, "перевізника налякали суворим контролем і численними перевірками, якщо він погодиться із нами співпрацювати. Так і сказали йому, щоб влаштував собі вихідний і забув про будь-які замовлення у зазначеному напрямку".

Вона додала також, що наразі житомирські “свободівці” намагаються домовитися із іншими перевізниками про поїздку 22 січня.

З такою ж проблемою зіткнулися активісти “Свободи” і в Чернігові. «Чернігівських перевізників знову не пускають до Києва на День Соборності України”, - заявив голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода" Андрій МІЩЕНКО.

"Вкотре свободівці зіткнулися з тим, що перевізники відмовляються надавати свій транспорт для перевезення людей до столиці. Перевізників шантажують, погрожують позбавити ліцензії. Мені відомо, що коїться це за наказом керівництва ДАІ. Якщо подібний тиск не припиниться, то відповідальність за це свавілля має понести голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО”, - заявив А.МІЩЕНКО.

“Такими методами нас не зупинять, всіх водіїв не залякають, всі дороги не перекриють. Ми все одно доберемося до Києва – потягами, машинами. Донецький картель, що при владі, забороняє українцям відсвяткувати таку знаменну подію, котра відбулась 93 роки тому – День злуки українських земель в одну Велику Соборну Самостійну Українську державу. Режим ЯНУКОВИЧА продовжує політику Москви на розділення Української держави. Проте такі дії влади тільки викличуть ще більший спротив людей і пришвидшать кінець режиму ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ТАБАЧНИКА", - зазначив голова Чернігівської обласної організації "Свободи".