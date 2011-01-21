Перевізники залишаться з міліцією, а опозиціонери поїдуть до Києва

Понад дві сотні представників опозиційних сил від Рівненщини мають намір 22 січня вирушити в Київ для участі у відзначенні Дня Соборності України.

Однак, як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному Комітеті національного порятунку, добиратися у столицю їм доведеться на власному транспорті або на елекропотягах та маршрутних автобусах, оскільки приватних автоперевізників, які планували везти людей до Києва, міліція попередила, що 22 січня їх не випустять за межі області.

Планується, що в такий спосіб у Київ поїдуть представники усіх семи партійних та кілька громадських організацій, які входять до Комітету національного порятунку в області. Зокрема, представники ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Української народної партії, громадської організації «Жінки Батьківщини» та інші.

Водночас невідомо, чи візьмуть участь у поїздці до Києва представники обласних осередків «Нашої України», «Фронту змін» та «Єдиного центру».

На 22 січня у Рівному заплановано два альтернативних мітинги. Один з них з участю представників місцевої влади, Партії регіонів та інших провладних політичних та громадських організацій відбудеться біля пам’ятника «Загиблим за Україну», що біля міськради. Взяти участь у цьому заході рекомендовано представникам усіх державних та бюджетних установ.

Мітинг опозиційних сил заплановано провести на центральному майдані Незалежності. У ньому візьмуть участь переважно представники та прихильники політичних та громадських організацій, які входять до обласного Комітету національного порятунку України і які не поїдуть у цей день у Київ.