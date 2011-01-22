У Києві перед учасниками опозиційного віча виступає Філарет

На Софійській площі у Києві учасники віча з нагоди Дня Соборності розгорнули Державний Прапор України великих розмірів.

Як передає кореспондент УНІАН, прапор розміром близько 30 на 15 метрів учасники акції тримають над собою біля сцени.

У даний час перед учасниками віча виступає Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

На Софійську площу продовжують приходити люди з державними прапорами та прапорами опозиційних політичних сил. Наразі на віче вже зібралось близько трьох тисяч осіб.