У Києві перед учасниками опозиційного віча виступає Філарет

14:26, 22 січня 2011
Політика
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Зібралось близько трьох тисяч осіб

На Софійській площі у Києві учасники віча з нагоди Дня Соборності розгорнули Державний Прапор України великих розмірів.

Як передає кореспондент УНІАН, прапор розміром близько 30 на 15 метрів учасники акції тримають над собою біля сцени.

У даний час перед учасниками віча виступає Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

На Софійську площу продовжують приходити люди з державними прапорами та прапорами опозиційних політичних сил. Наразі на віче вже зібралось близько трьох тисяч осіб.

 

 

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