У Києві перед учасниками опозиційного віча виступає Філарет
14:26, 22 січня 2011Політика
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Зібралось близько трьох тисяч осіб
На Софійській площі у Києві учасники віча з нагоди Дня Соборності розгорнули Державний Прапор України великих розмірів.
Як передає кореспондент УНІАН, прапор розміром близько 30 на 15 метрів учасники акції тримають над собою біля сцени.
У даний час перед учасниками віча виступає Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.
На Софійську площу продовжують приходити люди з державними прапорами та прапорами опозиційних політичних сил. Наразі на віче вже зібралось близько трьох тисяч осіб.
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