Справу олександрійського Чикатила слухатимуть у Кіровограді

Прокуратурою Кіровоградської області завершено провадження у кримінальній справі проти 47-річного жителя Олександрії, який протягом 10 років убивав молодих жінок. Справу для розгляду по суті передано до апеляційного суду області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Чоловіку пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 142 Кримінального кодексу України (від 1960 року), ч. 4 ст. 187 (розбій), п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (2001 року). У випадку, якщо вину буде повністю доведено у суді, він може бути засуджений до довічного ув’язнення.

У ході слідства у справі було проведено ряд експертиз, у тому числі для встановлення осудності чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, протягом 1995-2005 років на території Знам’янського та Олександрійського районів чоловік скоїв сім умисних убивств та один замах на вбивство жінок віком від 22 до 40 років. Слідством встановлено, що шість із восьми епізодів обвинуваченим скоєно з корисливих мотивів з метою заволодіння індивідуальним майном потерпілих (золотими виробами, грошима, одягом).