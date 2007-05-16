Відновлений суддя КС назвав прізвище нового доповідача у справі про укази Ющенка

Суддя, якого Президент звільнив із посади члена Конституційного Суду за порушення присяги, готовий відновити роботу тлумача Основного Закону. Валерій Пшеничний заявляє - він знову може вдягнути червону мантію завдяки рішенню Кіровського райсуду міста Донецьк. Про це пан Пшеничний особисто сказав в ексклюзивному інтерв`ю "5 каналу"

Він також повідомив - за тиждень Конституційний Суд буде готовий розпочати провадження у справі вже про другий Указ Президента про дострокові вибори. Причому у справі, за його словами, вже призначили суддю-доповідача - це Марія Маркуш, яка потрапила на посаду судді КС за квотою комуністів.

За словами Пшеничного, провадження по справі про перший указ Ющенка буде закрите. "Суд не розглядає і не тлумачить неконституційність тих актів, які втратили чинність, - уточнив відновлений на посаді суддя.- Це, як кажуть, аксіома Евкліда. Але я так розумію, ми в процесі розгляду другого указу, звичайно ж припинемо провадження по першому. А другий будемо розглядати і вже виходити на рішення."