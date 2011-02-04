Гриценко каже, що сьогодні нардепи послали українських військових на війну

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що рішення про відправку українських миротворців у Кот-д’Івуар є рішенням про їхню участь у бойових діях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час розгляду рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.

За словами А.ГРИЦЕНКА, науково-експертне управління ВР застерігає, що згідно з правовими підставами, визначеними резолюцією Ради безпеки ООН, миротворців можна відправляти в країну тільки на період до чотирьох тижнів, а «направлення на три місяці – це буде незаконно».

Він наголосив, що ВР сьогодні по суті вперше прийматиме рішення щодо направлення українських військовослужбовців на війну. А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що «за словами Генсека ООН, там загроза громадянської війни». «Те саме говорить наше головне управління розвідки», - додав він.

За його словами, «це перший бойовий підрозділ, а не миротворчий, це пряма загроза нашим солдатам». А.ГРИЦЕНКО нагадав, що з-понад 40 країн, які знаходяться зараз у Ліберії і Кот-д’Івуарі, є мінімум десять західноєвропейських держав, які мають вертольоти, але не направляють їх туди, бо «поважають і шанують життя своїх солдат».

А.ГРИЦЕНКО підкреслив: «Рада безпеки прийняла рішення, яке порушило суверенітет країни – вона дала дозвіл Генсеку перебазувати наші вертольоти, не зазначаючи в дужках – за згодою України або за погодженням з Україною».

Він підкреслив, що такі речі не можна залишати без реакції, бо «сьогодні - Кот-д’Івуар, а завтра буде Туніс чи Єгипет, чи куди завгодно».

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що на засіданні профільного комітету під час розгляду цього питання, коли зайшла мова, хто захищатиме українських солдат, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ сказав, що Пакистан. «Але ж Пакистан через неефективність управління цією операцією прийняв рішення відкликати своїх миротворців», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він додав, що, за даними розвідки, «міжнародна спільнота скептично ставиться до силового втручання в Кот-д’Івуар».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 4 лютого, Верховна Рада України схвалила рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.

Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

До складу авіаційної групи для надання підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.

Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН та командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-Д’Івуарі.

4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.

Із 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють із повітря проблемні території.

Загалом, у Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовця та 2 вертольота Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буаке.