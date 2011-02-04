Мубарака порівняли з Кучмою

Відставка Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА не гарантує спокою і стабільності в Єгипті та у регіоні в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ під час круглого столу на тему: "Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах", що відбувся в Інституті Горшеніна.

За словами В.КОРНІЛОВА, необхідно пам`ятати, яке значення для Єгипту має Х.МУБАРАК. «При Х.МУБАРАКУ Єгипет з країни кочівних бедуїнів і пірамід перетворився на серйозного гравця на міжнародній арені», - сказав експерт. Крім того, за його словами, Х.МУБАРАК багато що зробив для зміцнення миру в регіоні, перш за все налагодив відносини з Ізраїлем, а також є гарантом стабільності судноплавства по Суецькому каналу.

«Чи є впевненість, що з його відходом це все збережеться?», - запитав політолог.

Він погодився з тим, що Президент Єгипту не зміг вчасно піти, підготувавши собі на піку популярності гідну заміну. "МУБАРАК - типовий представник авторитарного уряду, який не зміг вчасно піти", - сказав В.КОРНІЛОВ.

Експерт також порівняв ситуацію в Єгипті з подіями в царській Росії після повалення монархії в 1917 році. "Тоді теж було загальне тріумфування, ліквідована поліція... У результаті це призвело до громадянської війни", - сказав він.

На думку В.КОРНІЛОВА, існує кілька варіантів розвитку ситуації в Єгипті у разі відставки Х.МУБАРАКА, але більшість з них песимістичні.

У свою чергу, політолог Кость БОНДАРЕНКО погодився з думкою В.КОРНІЛОВА щодо ролі Х.МУБАРАКА в розвитку Єгипту. Він висловив жаль, що не завжди сучасники можуть гідно оцінити значення тієї чи іншої фігури в історії своєї країни.

"Приклад з Президентом Леонідом КУЧМОЮ, який одержав країну з середньою заробітною платою в 5 доларів, а залишив Україну, в якій середня заробітна плата становила 250 доларів. Але це не додало йому популярності", - сказав він.

На думку експерта, так сталося тому, що є й інші чинники, зокрема, рівень корупції, які впливають на ситуацію.

На думку К.БОНДАРЕНКА, у разі відходу Х.МУБАРАКА з поста Президента Єгипту, він все одно залишить після себе інше суспільство, іншу країну. Політолог нагадав, що під час приходу до влади Х.МУБАРАКА всі питання в країні вирішувалися за допомогою автоматних черг, а сьогодні в Єгипті на ситуацію впливають масові виступи.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор СЕМИВОЛОС відзначив, що якщо сьогодні представники влади Єгипту не підуть на діалог з учасниками акцій протесту, то завтра їм доведеться бігти з країни. Він зазначив, що чим більше розжарюється конфлікт, тим менше залишається місця для діалогу і компромісів.

«Якщо ескалація зростатиме, то, очевидно, що ситуація в Єгипті перетвориться на «гру з нульовою сумою» - правлячій еліті Єгипту залишиться лише залишити країну, якщо вони не хочуть що б їх страчували. Якщо вони хочуть припинити конфлікт – це треба робити сьогодні, завтра буде вже пізно», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, з 25 січня в Єгипті відбуваються масові акції протесту з вимогами зміни режиму Х.МУБАРАКА, який перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безладів, за неофіційними даними, вже стали кілька сотень чоловік, поранено кілька тисяч.