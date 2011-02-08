Хто відповідає за гуманітарну політику в Україні?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що главі держави слід визначитися у питання, хто відповідає за гуманітарну політику в державі.

Про це М.ТОМЕНКО сказав на прес-конференції в Ужгороді.

Заступник голови ВР зазначив, що, на жаль, в нинішньому уряді відсутня посадова особа, яка б несла відповідальність за соціальну та гуманітарну політику, як це було при попередніх урядах. Він нагадав, що сфера повноважень щодо гуманітарної та соціальної складової розділена між всіма віце-прем’єр-міністрами.

На думку М.ТОМЕНКА, це очевидний недолік управлінської моделі. «Окрім того, світогляд посадовців, які відповідають за гуманітарну політику так серйозно відрізняється, що виглядає таким чином, що один автор гуманітарної політики презентує Україну, а інший Росію», - наголосив він. «Не може бути три гуманітарні політики в Української держави, вона мусить бути єдина», - додав він. Саме тому, на його переконання, Президент повинен визначитися у цьому питанні, щоб не було, що «у нас є гуманітарна політика Д.ТАБАЧНИКА, гуманітарна політика Г.ГЕРМАН чи ще когось із посадовців, а нарешті прояснити громадянам України хто відповідає за гуманітарну політику і зробити все, щоб в державі була одна єдина гуманітарна політика в Україні».