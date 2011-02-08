Батьківщина: захищаючи катів, влада репресує ні в чому не винних людей

Партія «Батьківщина» обурена затриманням запорізького студента-історика Едуарда АНДРЮЩЕНКА, якого влада намагається звинуватити у пошкодженні пам’ятника Сталіну у Запоріжжі у грудні минулого року, і вимагає його звільнення з-під варти.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН прес-службою «Батьківщини».

«Захищаючи катів нашого народу, влада репресує ні в чому не винних людей. Едуарда АНДРЮЩЕНКА кинуто за грати, незважаючи на документальні підтвердження його перебування в іншому місці на момент події», - йдеться у заяві.

У «Батьківщині» наголошують, що влада, обираючи жорсткий запобіжний захід, продемонструвала, що усі ці обставини і свідчення для неї не мають жодного значення.

«Діючи в дусі радянського тирана, влада хапає першого зустрічного і кидає за грати. А для того, щоб потрапити у жорнова репресивної машини під будь-яким надуманим приводом, достатньо бути свідомим громадянином своєї країни», - зазначається в заяві.

У «Батьківщині» підкреслюють, що, «захищаючи ката, який знищив мільйони наших співгромадян, чинна влада взагалі ніяк не реагує на інцидент, який нещодавно стався у Білгород-Дністровському, де вчергове вандали знищили пам’ятний знак жертвам Голодомору», зокрема, досі ніхто не порушив кримінальну справу, нікого не було затримано.

«Партія «Батьківщина» розцінює такі дії як яскраве свідчення антиукраїнської політики влади ЯНУКОВИЧА і вимагає припинити репресії проти невинних людей», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Свобода», станом на 3 лютого 2011 року у справі про пошкодження бюсту Сталіна у Запоріжжі затримано 15 осіб.

Пам`ятник було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ.

28 грудня 2010 року невідомі пошкодили його, відрізавши голову.

У Новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник було повністю зруйновано.

27 січня 2011 року Управління СБУ в Запорізькій області, яке розслідує кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту (вибуху на території Запорізького облкомітету КПУ), оголосило в розшук невідомого, підозрюваного в скоєнні цього злочину.

Е.АНДРЮЩЕНКА затримали за підозрою у скоєнні відповідного злочину.

7 лютого Запорізький обласний апеляційний суд залишив без задоволення скаргу Е.АНДРЮЩЕНКА і залишив його під вартою.