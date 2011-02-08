Експерти - про перспективи експансії українського бізнесу в Росію

Росія готова створювати комфортні умови для українських інвесторів, але лише для тих, хто вкладає кошти і знання в розвиток високотехнологічних і наукоємних виробництв на території РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили ряд українських експертів сьогодні в ході круглого столу на тему «Перспективи українського бізнесу в Росії», організованого Інститутом Горшеніна.

Як зазначив президент Інвестиційної групи УПЕК Анатолій ГИРШФЕЛЬД, серед українських бізнесменів існує поширена думка про те, що в Росії найцікавішою для інвестування сферою є видобуток вуглеводнів та інших природних ресурсів. «Проте в російській ресурсовидобувній галузі присутність іноземного капіталу не вітається, тоді як російський бізнес, зайнятий у цій сфері, користується всебічною підтримкою держави. Українським інвесторам навряд чи вдасться взяти участь у переділі цього ринку», - зазначив голова УПЕК і додав: «Зовсім інша справа високотехнологічна індустрія - тут дефіцит власних інноваційних технологій примушує росіян відкривати доступ на свій ринок іноземним компаніям».

Як приклад А.ГИРШФЕЛЬД навів проект будівництва заводу з виробництва підшипників для залізничних вагонів, що реалізується УПЕК у Білгородській області РФ. «Наша компанія користується всебічною підтримкою місцевої влади», - підкреслив він.

Керівник департаменту стратегічного планування й аналізу компанії «ДТЕК» Олександр СЕЛІЩЕВ погодився з оцінкою голови УПЕК, відзначивши при цьому, що Росія відкрита для тих компаній, які готові поділитися своїми технологіями й досвідом, підкріпивши їх фінансовими інвестиціями.

На думку голови Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ» Мирослава ТАБАХАРНЮКА, профільні українські підприємства мають дуже непогані перспективи на російському ринку авіабудування, є перспективи для співпраці в розробці космічної техніки, суднобудуванні. «Це ті галузі, які традиційно були високо розвинені в Україні й широко представлені в Росії», - додав М.ТАБАХАРНЮК.

Разом із тим він нарік, що, в цілому, український бізнес не готовий конкурувати з російським. «Якщо не брати окремі позитивні приклади, то в цілому ситуація досить сумна. Ступінь присутності російського бізнесу в Україні не можна порівнювати за масштабами з присутністю українського бізнесу в РФ, дуже слабкий наш бізнес у ресурсному плані. До того ж, наші бізнесмени не відчувають такої ж підтримки держави, як їхні російські конкуренти. Тому перспективи експансії українського бізнесу на російські ринки залежать, у першу чергу, від фінансової та політичної підтримки з боку державних структур України», - переконаний експерт.