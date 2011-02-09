Тимошенко чекає письмового запрошення до Брюсселя

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО ще не отримала письмового запрошення для участі в саміті Європейської народної партії (ЄНП), але планує після його отримання звернутися до Генеральної прокуратури з проханням дозволити їй виїзд у Брюссель (Бельгія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури.

“На цей саміт, я думаю, ми найближчим часом отримаємо письмове запрошення і, безумовно, я буду докладати зусиль, щоб поїхати туди”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, поки що запрошення від президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА в усній формі переказав заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 лютого, заступник голови партії «Батьківщина» Г.НЕМИРЯ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звертатиметься до Генеральної прокуратури України з черговим клопотанням про можливий виїзд за межі України для участі у саміті Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться у березні у Брюсселі. «Це запрошення висловив і просив передати мене в усній формі президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС. Письмове запрошення надійде найближчими днями», - сказав Г.НЕМИРЯ.