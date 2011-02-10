Черновецький: немає жодного відомого політика, який би не боявся

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не просив політичного притулку за кордоном.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

«Я дійсно був у Грузії. В Ізраїлі я не був, політичного притулку не просив », - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи чутки в ЗМІ, пов`язані з його відсутністю в Україні.

За його словами, він живе у Києві, однак останнім часом багато подорожував, зокрема, по Європі. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що витрачав на поїздки лише свої гроші.

Також він зазначив, що завжди був у курсі того, що відбувається у Києві, зокрема, контролював порядок денний у Київраді, підписував рішення, тобто, виконував свої обов`язки.

На запитання ведучого, чи не боїться він політичних переслідувань, мер Києва відповів: «Думаю, що немає жодного відомого політика, який би не боявся, не очікував якихось політичних переслідувань».

«Ще більше я боюся за своїх дітей, онуків. Хочу, щоб вони жили в Україні і не мали через мене жодних проблем», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.