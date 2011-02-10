Черновецький: немає жодного відомого політика, який би не боявся
Мер каже, що політичного притулку не просив
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не просив політичного притулку за кордоном.
Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.
«Я дійсно був у Грузії. В Ізраїлі я не був, політичного притулку не просив », - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи чутки в ЗМІ, пов`язані з його відсутністю в Україні.
За його словами, він живе у Києві, однак останнім часом багато подорожував, зокрема, по Європі. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що витрачав на поїздки лише свої гроші.
Також він зазначив, що завжди був у курсі того, що відбувається у Києві, зокрема, контролював порядок денний у Київраді, підписував рішення, тобто, виконував свої обов`язки.
На запитання ведучого, чи не боїться він політичних переслідувань, мер Києва відповів: «Думаю, що немає жодного відомого політика, який би не боявся, не очікував якихось політичних переслідувань».
«Ще більше я боюся за своїх дітей, онуків. Хочу, щоб вони жили в Україні і не мали через мене жодних проблем», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.