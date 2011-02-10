Черновецький вважає, що може ходити на роботу, коли заманеться

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що може виходити на роботу в будь-який час, оскільки в нього - «не зовсім чиновницька» посада.

Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня», опублікованому в сьогоднішньому номері.

«...Стосовно мого перебування на робочому місці відповім: оскільки моя посада тепер не зовсім чиновницька, як обраний мер, до речі, ще й не отримуючи зарплату, я можу виходити на роботу в будь-який час. А коли потрібно, я працюю й у вихідні дні», - сказав міський голова.

Він також заявив, що образ «ненормальної й аморальної людини» йому створювали ЗМІ з подачі різних чиновників, хоча насправді він «був успішною людиною, і все, що б не робив, здійснювалося за принципами моралі та самокритики».

«Протягом останнього року багато ЗМІ з подачі «великих» чиновників із уряду почали «ліпити» мій образ як абсолютно ненормальної людини, яка приймала в Києві дивні рішення й наживалася на майні киян. Уже більше року вітчизняні ЗМІ без відповіді з мого боку, оскільки я не вважаю за можливе коментувати дурниці, все яскравіше малюють мій портрет мера-невдахи в найрізноманітніших фарбах - від повністю божевільного до злочинця, аморальної людини, яка розвалила економіку Києва, з філософією космонавта», - прокоментував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, його можна скільки завгодно «обливати брудом», але мало кому в Україні вдалося побудувати таку «успішну» й «соціально-корисну» кар`єру, яку він зробив у своєму житті.

«Цього року мені виповниться 60 років, і я пишаюся кожним прожитим роком», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.