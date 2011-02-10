Азаров: Черновецького розшукали, він працюватиме

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ налаштований працювати на своїй посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи виконано доручення прем`єр-міністра знайти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, М.АЗАРОВ сказав: «Ну, певна річ, Леоніда Михайловича розшукали, кілька днів він попросив для того, щоб оговтатися, підготуватися. Він повернувся».

При цьому прем`єр підкреслив, що бачився з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Леонід Михайлович налаштований працювати, у них нормальне взаєморозуміння з головою адміністрації Олександром Павловичем ПОПОВИМ. Тому поки він налаштований працювати, він працюватиме», - заявив М.АЗАРОВ.