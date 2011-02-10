Азаров: Черновецького розшукали, він працюватиме
Мер попросив кілька днів, щоб оговтатися
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ налаштований працювати на своїй посаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи виконано доручення прем`єр-міністра знайти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, М.АЗАРОВ сказав: «Ну, певна річ, Леоніда Михайловича розшукали, кілька днів він попросив для того, щоб оговтатися, підготуватися. Він повернувся».
При цьому прем`єр підкреслив, що бачився з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Леонід Михайлович налаштований працювати, у них нормальне взаєморозуміння з головою адміністрації Олександром Павловичем ПОПОВИМ. Тому поки він налаштований працювати, він працюватиме», - заявив М.АЗАРОВ.