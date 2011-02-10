Медведєв не зустрів на Київському вокзалі жодного міліціонера

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ перевірив забезпечення безпеки на Київському вокзалі в Москві, звідки йде більшість поїздів з російської столиці до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, російський Президент залишився незадоволений роботою із забезпечення безпеки на Київському вокзалі, оскільки не зустрів при вході жодного співробітника міліції. Крім того, на вокзалі не було встановлено жодної рамки металошукача.

Д.МЕДВЕДЄВА супроводжували керівники МВС, ФСБ і Генпрокуратури РФ.

Зокрема, Президент Росії зайшов до директора вокзалу, і поцікавився у нього, як йдуть справи з безпекою. «Де міліція, як контроль здійснюється, в залі нікого не немає. Вони зобов`язані ходити», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, директор Київського вокзалу повідомив, що в будівлі встановлено три пости охорони і 64 камери відеоспостереження.

Після цього Президент Росії пройшов у кімнату чергового, і попросив співробітника міліції пояснити, чому в залі немає жодного міліціонера.

У цей час директор Київського вокзалу повідомив, що контроль на вокзалі посилений, і, за спеціальним розпорядженням, через кожні дві години чергові разом з міліцією проводять перевірки, оглядають підвальні приміщення.

Д.МЕДВЕДЄВ також доручив Генпрокуратурі РФ посилити заходи контролю на об`єктах «Російської залізниці».

Як повідомляв УНІАН, після теракту в московському аеропорту «Домодєдово» Д.МЕДВЕДЄВ дав доручення уряду і спецслужбам Росії щодо посилення заходів безпеки на транспорті і об`єктах соціальної інфраструктури.