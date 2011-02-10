У Херсоні Януковича зустріли пікетом

У Херсоні супротивники пенсійної реформи зустрічали Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА пікетом.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 чоловік очікували прибуття Президента в облдержадміністрації, де пройшло розширене засідання Регіонального комітету з економічних реформ.

Пікетники тримали плакати: «Реформи на користь народу, а не олігархів», «Ні - пенсійній реформі Азарова!», «Зупинимо пенсійний геноцид народу!» та інші. Вони повідомили журналістам, що більшість з них – колишні і нинішні працівники Херсонського машинобудівного заводу, Херсонського бавовняного комбінату й інших підприємств обласного центру.

Працівники Державної служби охорони не пустили до протестуючих тих журналістів, які були акредитовані на заходи за участю В.ЯНУКОВИЧА, пославшись на аспекти безпеки Президента.

Пікетників щільно оточували працівники міліції і спецслужб.