Янукович порадив губернатору порівнювати бажання і можливості

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ порекомендував голові Херсонської облдержадміністрації Миколі КОСТЯКУ порівнювати бажання й можливості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на розширеному засіданні Регіонального комітету з економічних реформ у Херсоні.

Таким чином В.ЯНУКОВИЧ прокоментував інвестиційні пропозиції по Херсонській області, які не були озвучені на засіданні.

«Ви, Микола Михайлович (КОСТЯК - УНІАН), кілька разів сьогодні робили мені зауваження, що я назвав Херсонщину депресивним регіоном. Не ображайтеся, але внесок Херсонщини у ВВП України становить 1,4%, тоді як деяких інших регіонів – більше 20%. Будьте реалістами», - сказав Президент.

Як повідомив В.ЯНУКОВИЧ, інвестиційний проект, який не був представлений на сьогоднішньому засіданні і який викликав цю реакцію глави держави, передбачає державні інвестиції в сумі, яка в 6 разів перевищує суму всіх державних інвестицій за 2010 рік.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, про які саме проекти йшлося.

За інформацією джерела в Херсонській облдержадміністрації, Президент мав на увазі проект будівництва швидкісних залізничної та автомобільної магістралей за маршрутом Київ – Кіровоград – Херсон – Сімферополь - Керч, який губернатор мав намір реалізувати до 2014 року в рамках проекту з будівництва моста з Росії в Україну через Керченську протоку.

Анонсована М.КОСТЯКОМ у листопаді 2010 року вартість проекту становила 7 млрд. дол. Також губернатор був упевнений, що вже є низка китайських компаній, які готові брати участь у цьому проекті. Відстань Київ – Керч із проїздом через Кіровоград, Херсон і Сімферополь становить 1030 км.