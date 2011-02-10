Конкуренція в середині опозиції заважає проводити масштабні акції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що всередині української опозиції існує серйозна конкуренція, що заважає суспільству здійснювати масштабні акції протестів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За словами М.ТОМЕНКА, прикладом конфлікту всередині опозиції став День Соборності України, коли представники опозиції відзначали цей день на різних площах столиці.

«Зараз багато політиків, які позиціонують себе як опозиційні, ключовими ворогами бачать конкурентів по опозиції», - сказав М.ТОМЕНКО.