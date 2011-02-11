Янукович вдався до кримінального сленгу

Робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Херсонську область 10 лютого не обійшлася без чергового курйозу від глави держави.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Президент, виступаючи на розширеному засіданні Комітету з економічних реформ, порівняв своїх попередників зі "шлеперами".

Про це Президент заявив, кажучи про необхідність реалістичного планування проектів розвитку регіону і про потребу затягнути тугіше пасок. Чиновникам глава держави наказав "не бути шлеперами, як попередня влада"

"Щоб коли ми плануємо щось або говоримо, головне - щоб ми шлеперами не стали, як дехто з наших попередників", - повідомив Президент, і запитав присутніх, згодні вони з ним, чи ні.

У той же час він не уточнив, кого саме він мав на увазі з українських політичних діячів.

Більшість присутніх на засіданні чиновників зустріли словесний пасаж глави держави тихим сміхом, думаючи, що Президент невідомим словом підкреслив популізм попередньої влади.

Проте, як потім з`ясували місцеві журналісти, заглянувши в словник кримінального сленгу, у вимовленого першою особою України слова є чітке поняття - слово «шлепер» в кримінальному середовищі означає «вагонний злодій».

Це був не єдиний публічний «прокол» Віктора ЯНУКОВИЧА цього дня. На прес-конференції для місцевих журналістів, Президент, характеризуючи свої враження від відвідин докобудівного заводу «Паллада» підкреслив, що підприємство в складній конкурентній боротьбі виграло тендер з будівництва найбільшого дока для Білорусі. Проте, В.ЯНУКОВИЧ явно обмовився, оскільки раніше повідомлялося, що док вантажопідйомністю 23,5 тис. тонн будує ХГЗ «Паллада» для Болгарії. А Білорусь є країною, що не має виходу до моря.

До речі, на сайті Херсонської облради велася відеотрансляція в режимі он-лайн засідання Комітету економічних реформ за участю Президента.