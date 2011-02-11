Нардеп каже, що українців чекає борговий зашморг

Народний депутат, член президії політради партії «Наша Україна» Зіновій ШКУТЯК переконаний, що підвищення тарифів не покращить якості комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», він звернув увагу, що одним з результатів першого року правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА стало загальне зростання тарифів на комунальні послуги. З початку 2011 року комунальні тарифи на більшість послуг зросли більш як на 30%, а з квітня очікується чергове 50-відсоткове збільшення ціни на газ.

На думку депутата, різке підвищення тарифів і запровадження пені за прострочення їхньої оплати може стати борговим зашморгом для більшості українців. За дослідженнями Інституту Горшеніна, уже зараз 56,3% опитаних громадян мають труднощі зі сплатою комунальних послуг.

«Заявляючи про необхідність підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня, влада приховує об’єктивну інформацію про реальну структуру тарифів. За цих умов підняття тарифів можна розцінювати як бажання влади витягти якнайбільше коштів у населення без будь-якого контролю за їхнім використанням», - зауважив З.ШКУТЯК.

Відтак, за його словами, навіть приблизні розрахунки показують, що при піднятті ціни на газ на 25%, який у структурі ціни теплової енергії становить максимум 65%, ціна останньої повинна зрости щонайбільше на 16,5%, «тоді як ми маємо ріст тарифів на тепло на 35%».

«Аналогічна ситуація і з підняттям ціни на водопостачання. Вартість електроенергії у його структурі складає 30-35%, ціна на електроенергію зросла на 30%, тобто подорожчання води повинно максимально відбутися на 10,5%, а фактично маємо ріст на 15%», - пояснив З.ШКУТЯК.

На його думку, контролювати обґрунтованість зростання тарифів мала б Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг, однак вона дотепер не створена.

«Теперішня система надання комунальних послуг є непрозорою і корумпованою, тому людям немає жодних підстав сподіватися на підвищення якості комунальних послуг. Якісні зміни можливі лише у разі проведення справжніх реформ у житлово-комунальному господарстві», - вважає депутат.

На його переконання, перше, що треба зробити, - невідкладно впровадити сучасні стандарти щодо надання послуг ЖКГ і передбачити механізми дієвого контролю за їхнім виконанням.

Також, за словами депутата, потрібно забезпечити прозорість і громадський контроль за формуванням тарифів. Це дозволить ліквідувати корупційні схеми та сприяти більш ефективному використанню коштів.

З.ШКУТЯК висловився також за усунення бюрократичні перешкоди на шляху формування та діяльності організацій співвласників багатоквартирних будинків та забезпечити здорову конкуренцію на ринку ЖКГ.

Крім того, він переконаний, що необхідно розпочати модернізацію житлово-комунальної інфраструктури, більшість з якої є зношеною і ресурсозатратною. Впровадження енергоощадних технологій, реконструкція інженерних мереж дасть змогу значно покращити якість комунальних послуг та зекономити кошти, зауважив З.ШКУТЯК.