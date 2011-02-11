Нардеп хоче запровадити кримінальне покарання за граматичні помилки?

У фракції «БЮТ-Батьківщина» пропонують встановити кримінальну відповідальність за наругу над державною мовою і мовами національних меншин України.

Відповідний проект Закону ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», внесений народним депутатом Юрієм ГНАТКЕВИЧЕМ, зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом передбачаєтся, що публічна наруга над державною мовою України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами строком до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років.

Водночас у законопроекті немає жодних пояснень, які саме дії слід вважати "публічною наругою над державною мовою України, над російською мовою та іншими мовами національних меншин України". Втім у пояснювальній записці до документу є такий пункт: "Прийняття законопроекту обумовлено потребою запровадження кримінальної відповідальності за наругу над мовами в Україні для запобігання публічного приниження чи зневажання, навмисного спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними з метою виховання у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної та поваги до мов національних меншин".