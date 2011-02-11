Литвин заявляє, що ВР зніме з розгляду Житловий і Трудовий кодекси

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня парламент зніме з розгляду проект Житлового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: “Я виходжу з того, що Верховна Рада на цьому тижні (йдеться про пленарний тиждень 15-18 лютого – УНІАН) прийме рішення про зняття з розгляду Житлового кодексу з тим, щоб не давати підстави для збурень на порожньому місці для того, щоб було менше приводів для політичного протистояння, для того, щоб більш прискіпливою була в цьому плані робота тих, хто має причетність до відповідної ініціативи”.

При цьому голова парламенту додав, що “це саме стосується і Трудового кодексу, який є довгограючим законопроектом, він перебуває у стінах Верховної Ради з 2003 року”.

На думку В.ЛИТВИНА, необхідно доручити профільному комітету провести відкриті комітетські слухання щодо проекту Трудового кодексу із запрошенням “усіх сторін цього процесу”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що таким чином “ми знімемо приводи для протистояння як мінімум двох питань”.

Проте, за його словами, політики знайдуть інші приводи для політичних протистоянь.