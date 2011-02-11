У Януковича кажуть, що Межигір’я пресі покажуть не скоро

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ найближчим часом не планує запрошувати журналістів у свою резиденцію в Межигір’ї.

Про це газеті Kyiv Post повідомив керівник прес-служби Президента Денис ІВАНЕСКО.

У прес-службі В.ЯНУКОВИЧА пояснили, що обіцяна Президентом поїздка журналістів у резиденцію в Межигір`ї відбудеться не скоро через щільний графік глави держави.

“Поки (поїздка журналістів у Межигір`я) не планується”, – сказав Д.ІВАНЕСКО.

“Зараз у Президента дуже важкий графік, багато поїздок. Готуємось до першої річниці інавгурації. Думаю, після цього буде (дана поїздка)”, – пояснив він.

На уточнююче запитання, коли саме ця поїздка відбудеться – навесні чи влітку – Д.ІВАНЕСКО сказав, що можливо “навіть восени”.

На прохання Kyiv Post нагадати Президенту про обіцяну ним поїздку журналістів у Межигір`я Д.ІВАНЕСКО подякував за пропозицію.

Як повідомлялося, 4 червня 2010 року під час прес-конференції В.ЯНУКОВИЧУ поставили запитання щодо відчуження державної резиденції Межигір`я та його нереагування на чисельні журналістські розслідування.

Президент висловив готовність одразу після прес-конференції показати журналістам власність, яка належить йому в Межигір`ї. Однак пізніше з невідомих причин цей захід було скасовано.

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН повідомила, що у В.ЯНУКОВИЧА відбувалася “міжнародна зустріч”, хоча на той момент він уже залишив АП та поїхав до Межигір`я.

Пізніше Г.ГЕРМАН визнала, що В.ЯНУКОВИЧ проводив зустріч “на виїзді”, однак про неї нічого не повідомлялося на сайті Президента.