В Азарова у подорожчанні всього звинуватили світові ринки

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України називає основними причинами прискорення цінової динаміки в січні 2011 року зовнішні чинники.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

За даними міністерства, в січні 2011 року індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 101% і виявився нижчим за показники попередніх років (у січні 2010 р. – 101,8%, у січні 2009 р. – 102,9%).

«Основними чинниками, які впливали на прискорення цінової динаміки на споживчому ринку в січні, в основному були чинники зовнішнього характеру», – йдеться в повідомленні. Зокрема, це підвищення цін на зернові культури на світовому ринку, подорожчання цукру на світових ринках, зростання цін на світовому ринку нафти й прискорення інфляційних процесів у країнах-партнерах.

«Відповідно до прискорюючих чинників по товарній структурі в січні рівень інфляції був сформований переважно за рахунок подорожчання продуктів харчування на 1,3% і збільшення цін/тарифів на комунальні послуги на 1,4%», – зазначається в повідомленні.

При цьому чинниками, які стримували розвиток інфляційних процесів у січні, названі уповільнення зростання цін виробників у харчовій промисловості, подальше скорочення споживчого кредитування, зростання депозитної активності та стабільність на валютному ринку.